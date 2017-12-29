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Çankırı'daki FETÖ/PDY davası

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan aralarında eski AK Parti Milletvekili İdris Şahin'in de bulunduğu 46 sanığın...

29 Aralık 2017 Cuma 22:53
Çankırı'daki FETÖ/PDY davası
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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan aralarında eski AK Parti Milletvekili İdris Şahin'in de bulunduğu 46 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 19 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katılırken, Şahin duruşmaya katılmadı.

Mahkeme başkanı, sanıklara ait dijital materyallerin incelenmesi sonucu hazırlanan bilirkişi raporlarını okuduktan sonra sanıklara söz verdi.

Sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini belirtti.

Mahkeme heyeti sanık ifadelerinin ardından avukatları dinledi.

Savcının mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Mahmut U, Murat K, ve Hasan C'nin tahliyelerine karar vererek duruşmayı 9 Mart'a erteledi.

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Ağır Ceza MahkemesiçankırıÇankırı AdliyesiDuruşmaFETÖ
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