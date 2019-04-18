Çankırı'da zirai don uyarısı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'yla ilgili zirai don uyarısında bulunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, 20 - 23 Nisan tarihlerinde, tarımsal faaliyetlerin olduğu bölgelerden Çankırı'da, gece ve sabah saatlerinde hafif, yüksek rakımlı yerlerde ise orta kuvvette zirai don riski bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, yetkililerin ve çiftçilerin gerekli tedbirleri almaları, zirai don durumu hakkında detaylı bilgi için en yakın meteoroloji müdürlüğüne başvurmaları istendi.