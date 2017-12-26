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Çankırı'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

- Kentte iki aracın birbirleriyle çarpıştıktan sonra park halindeki 3 otomobile çarpması nedeniyle yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

26 Aralık 2017 Salı 01:48
Çankırı'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da 3'ü park halinde olan 5 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sinan Koldaş (21) idaresindeki 06 TSC 04 plakalı araç ile Nebican Medeni (20) yönetimindeki 34 MJG 11 plakalı otomobil kontrolden çıkarak Abdulhalik Renda Mahallesi Çayyolu Sokağı'nda çarpıştı. Daha sonra bu araçlar, yolun kenarında park halindeki 3 otomobile çarptı.

Kazada, trafikte seyrederken çarpışan iki araçta bulunanlardan sürücü Sinan Koldaş (21) ile Sadık Dikmen (21), Haydar Bayram (20) ve Samet Buran (21) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, park halindeki otomobillerinin kazaya karıştığını gören sahipleri büyük üzüntü yaşadı.

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