Çankırı'da yangın

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi bahçesinde bulunan ahşap yapı, çıkan yangının ardından yıkıldı.

Aksu Mahallesi Hastane Sokak'ta bulunan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi bahçesinde atıl durumda bulunan ve daha önce kantin olarak kullanılan ahşap yapıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu yangını söndürdü.

Ekiplerin çalışmasının ardından ahşap yapı, tehlike oluşturmaması için iş makinesiyle yıkıldı.



