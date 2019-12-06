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Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışma sonucu kente...

Genel 06.12.2019, 10:09
Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı
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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışma sonucu kente uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşıldı.

Şüpheliler R.Y. ve H.E. polis ekiplerince takibe alındı.

Kent girişinde durdurulan araçta narkotik köpeği Chucky'nin de desteğiyle arama yapıldı. Kadın şüpheli H.E'nin üst aramasında 92,53 gram skunk ile 140 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde satma veya satın alma" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

#çankırı #Çankırı Emniyet Müdürlüğü #narkotik #uyuşturucu operasyonu
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