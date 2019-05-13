Çankırı'da uyuşturucu operasyonu

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da düzenlenen operasyonda 45 adet reçeteye tabi ilaç ve 3,89 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmada iki araçta inceleme yapıldı.

Araçlarda yapılan incelemelere 45 adet reçeteye tabi ilaç, 3,89 gram skunk maddesi ve iki adet bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili A.G, O.G, M.K. ve F.H.E isimli şahıslar hakkında "Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyarıcı madde kullanmak" suçundan yasal işlem başlatıldı.