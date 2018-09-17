Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan operasyonda uyuşturucu sattıkları iddiasıyla Ö.Ç, Ü.A, M.Ç ile M.I. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç ile Ö.Ç "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak veya temin etmek" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer iki şüpheli serbest bırakıldı.