Çankırı'da uyuşturucu operasyonu

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da polis ekiplerince yapılan operasyonlarda üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Ekiplerce Buğday Pazarı Mahallesi'nde bulunan parkta yapılan operasyonda, şüpheli olarak değerlendirilen R.Y'nin üst aramasında sigara paketi içerisinde 17.44 gram esrar ele geçirildi.

Aynı mahallede yapılan başka bir operasyonda da şüpheli E.Y'nin üzerinde gazete kağıdına sarılı 5,31 gram esrar bulundu.

Şüpheliler gözaltına alındı.