Çankırı'da uyuşturucu operasyonu

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Fatih Mahallesi'nde çalışma yürüten polis, U.Ç. ve V.C'nin üzerinde yaptığı aramada 28,23 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları" iddiasıyla tutuklandı.







