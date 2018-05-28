Çankırı'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı

ÇANKIRI (AA) - Gazi Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı 21 proje, "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı"nda sergilendi.

Proje yürütücüsü Handan Serter, açılışta yaptığı konuşmada, sergide 50 öğrenci tarafından 21 projenin yer aldığını söyledi.

TÜBİTAK çalışmalarının öğrenciler açısından büyük öneme sahip olduğunu belirten Serter, "Öğrencilerimize düşünme, sorgulama, özgüven kazanma ve kendilerini ifade etme boyutlarında çok şey kazandırdığını düşünüyorum. Projelerin hazırlanmasında emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından katılımcılar, öğrenciler tarafından hazırlanan stantları gezerek bilgi aldı.