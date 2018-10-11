Çankırı'da trafik kuralı ihlalleri uçangözle belirlendi

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da polis ekipleri uçangözle havadan görüntü desteği sağlayarak trafik denetimi yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yaptığı denetimlerde emniyet kemeri, cep telefonu ve kırmızı ışık gibi kural ihlallerini, uçangözle havadan görüntü desteği sağlayarak tespit etti.

İl genelinde son 4 günde yapılan denetlemelerde yaklaşık kural ihlali yaptığı belirlenen 100 araç sürücüsüne 10 bin liranın üzerinde ceza yazıldı.



Son dönemde yürütülen uygulamalarının sonuç verdiği ve sürücülerin emniyet kemeri takmasının arttığı, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan ise kaçınıldığı belirtildi.

