Çankırı'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi öldü, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hürrem Saka idaresindeki 18 AK 587 plakalı kamyon, İndağı mevkisinde, Murat Kurt'un (57) kullandığı 34 NJ 707 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Figen Kurt (54) ve Ahmet Ali Kurt (25) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Murat Kurt ile Şeyma Kurt (25), 3 yaşındaki İbrahim Murat Kurt ve 1 yaşındaki Hanne Betül Kurt yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan Figen ve Ahmet Ali Kurt'un cenazesi Ilgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.







