Çankırı'da sporcuları taşıyan araç devrildi: 15 yaralı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da lise öğrencisi sporcuları taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Kastamonu'da düzenlenen voleybol müsabakasından dönen sporcuları taşıyan Mustafa Karaman idaresindeki 18 DZ 518 plakalı servis aracı, Korgun-Çankırı kara yolunun 2. kilometresinde kontrolden çıkarak, şarampole devrildi.

Kazada lise öğrencisi 14 sporcu ile antrenörleri yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.







