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Çankırı'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da Şabanözü-Ankara kara yolunda sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.Bölgede etkisini artıran sis, Şabanözü ve Orta ilçeleri üzerinden Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda görüş mesafesini...

Genel 09.12.2019, 09:11
Çankırı'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da Şabanözü-Ankara kara yolunda sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Bölgede etkisini artıran sis, Şabanözü ve Orta ilçeleri üzerinden Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü.

Sürücüler, sis nedeniyle kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.


#çankırı #karayolu #sis #Şabanözü #ulaşım
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