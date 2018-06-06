Çankırı'da şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

ÇANKIRI (AA) - Polis Eşleri Derneği Çankırı Şubesi tarafından düzenlenen iftar yemeğinde şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi.

Emniyet Genel Müdürü Vekili Erhan Gülveren'in eşi Arzu Gülveren'in katılımıyla Ankara karayolundaki bir restoranda gerçekleştirilen program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Tüm şehitler için dua edilmesiyle süren programda konuşan Arzu Gülveren, iftar yemeğinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Şehitlik ve gaziliğin en büyük iftihar vesilesi olduğunu belirten Gülveren, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de şifa diledi.

İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy'un eşi Özlem Aksoy da Polis Eşleri Derneği Çankırı Şubesi olarak düzenledikleri iftar programına katılan şehit aileleri ve gazilere teşekkür etti.

Çankırı Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ise gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit ailelerinin ve gazilerin başlarının tacı olduğunu belirterek, "Burada önemli olan onların unutulmadığını, devletimizin, teşkilatımızın her zaman yanlarında olduklarını hissettirebilmektir. Bunu hissettirebildiysek ne mutlu bize." dedi.

Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yüksel Teke ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kandil'e operasyon başlattığına işaret ederek, "Bu tür birlik beraberlik içinde yenilen yemekler şehit ve gazi ailelerine güç kuvvet veriyor, onlara yalnız kalmadıkları hissi veriyor." ifadesini kullandı.