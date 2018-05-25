Çankırı'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, şehit aileleri ve gaziler için iftar programında bir araya geldi.

Valilik tarafından Ankara karayolundaki bir restoranda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Tüm şehitler için dua edilmesiyle süren programda konuşan Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, bugünün çok özel bir gün olduğunu söyledi.

Ramazanın diğer ibadetlerden farklı olduğunu belirten Aktaş, "Çünkü Rabb'imiz, 'Bütün ibadetler kullarımın kendilerini kurtarması içindir, yalnız oruç benim için yapılan ibadettir ve onun karşılığını sadece ben veririm' demiştir. İşte oruç böyle anlamlı bir ibadettir." dedi.

Şehit aileleri ve gazilerle olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Aktaş, bu vesile ile şehitleri yad edip, onlara dua gönderdiklerini dile getirdi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım da programda gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitliğin ayetle taltif edilmiş makam olduğunu kaydetti.

Şehit ailelerinin ve gazilerin kendilerine emanet olduğunu aktaran Yıldırım, "Biz bütün bunları bir görev, lütuf olarak değil zorunlu bir vazife olarak yapıyoruz. Çünkü onlar için ne yapsak az. Onlar, evlatlarını bu toprağa düşürmüşler. Ne kadar övgüler ifade etsek yetersiz kalıyor. Mümkün mertebe onlarla olmanın onları mutlu ettiğini biliyoruz ve bunu da sık sık yapıyoruz." diye konuştu.

Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yüksel Teke ise davete 300 şehit ve gazi ailesiyle katıldıklarını belirterek, programı düzenleyenlere teşekkür etti.

Programa, Çankırı Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.