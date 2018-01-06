Çankırı’da Sarıkamış şehitleri anıldı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) tarafından Sarıkamış şehitleri anma töreni düzenlendi.

Karatekin Parkı'nda düzenlenen anma töreninde konuşan TÜRKAV İl Başkanı İsa Bölükbaşı, Sarıkamış’ı kurtarmak için 22 Aralık 1914-15 Ocak 1915 tarihleri arasında Büyük Sarıkamış Çevirme ve Kuşatma Harekatı yapıldığını anımsattı.

Şiddetli soğuğa rağmen harekatın başladığını belirten Bölükbaşı, "Kış, 3-4 Ocak 1915 gecesi daha da şiddetlendi. Fırtına ile yağan kar, yolları tıkayıp, çadırları yıktı. Arkasından da dondurucu soğuklar bastırınca, 150 bin kişilik ordunun 90 bini donarak şehit düşmüşlerdir. Aynı zamanda Ruslar da otuz iki bin askerini kaybetmiştir." dedi.

Sarıkamış'ın 90 bin canla yazılmış bir destan olduğuna dikkat çeken Bölükbaşı, şöyle konuştu:

"Sarıkamış, bu milletin evlatlarının milletin bağımsızlığı için vatan topraklarına düşman ayağı değmemesi için, milletin geleceği için nelere katlanabileceğinin, fedakarlık sınırının neresi olabileceğini gösteren bir destan, bir dramdır. Fakat bu dram bizim şerefimizdir. Çünkü atalarımızın şehit kanıyla sulanmış ve sınırları şehitlerimizin kanıyla çizilmiş bu vatan topraklarını korumak için ölümü göz alarak, Niğde Ulukışla’ya trenle, Samsun’a deniz yoluyla gelerek kilometrelerce yaya olarak Erzurum’a kadar yürüyerek, oradan eksi 39 derece soğuk ve tipiye rağmen öleceğini bilerek, donacağını hiç düşünmeden cepheye yürümüşler doksan bin vatan evladı tek kurşun atmadan şehit olmuşlardır."

Konuşmanın ardından şehitler için okunan hatimin duası yapıldı ve katılımcılara sıcak çorba ikram edildi.