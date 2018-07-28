Çankırı'da sahte belge operasyonu

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, sahte belge düzenledikleri iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahte lise diplomalarıyla özel güvenlik görevlisi sertifikası düzenleyerek "resmi belgede sahtecilik" suçuna aracılık edenlere yönelik 8 aylık çalışma sonucunda operasyon düzenlendi.
Operasyonda, R.Ö, İ.G, K.G, M.S, A.Ç, , D.G. ve N.Y. gözaltına alındı.
Zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.