Çankırı'da resim sergisi

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da Mehmetçik Ortaokulu resim sergisi açıldı.

Kentteki bir alışveriş merkezinde açılan sergide, ortaokul öğrencileri tarafından yapılmış 140 resim sergilendi.

Sergi açılışında konuşan resim öğretmeni Banu Karatay, 70 öğrenciyle birlikte yaptıkları 140 eseri sergilediklerini söyledi.

Sergide, geleneksel sanatlardan, çocukların kendi çekmiş oldukları öz çekimlerin de sergilendiğini anlatan Karatay, serginin haftasonuna kadar açık kalacağını ifade etti.

Açılışa, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Kemal Karatatar, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.



