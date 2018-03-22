Çankırı'da Regaip Kandili kutlamaları

ÇANKIRI (AA) - İslam aleminde rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili, Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde bayram havasında geçiyor.

Kurşunlu ilçesinde üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili'ni vatandaşlara duyurmak ve bu konuda çocukların da dikkatini çekmek için asırlardır süre gelen bir kültür yaşatılıyor.

İlçe genelindeki vatandaşlar Regaip Kandili'nin olduğu günün ikindi namazında hazırladıkları çikolata, şeker ve kuruyemişleri Hacı Bekir Mahallesi ve Yeşil Mahallesi'ndeki camilere getiriyor.

Cami içerisinde toplanan malzemeler karıştırılarak pay ediliyor. Topluca kılınan ikindi namazının ardından bütün çocuklar, gençler ellerinde poşetle cami önünde sıraya geçiyor. Daha sonra cami içerisinde toplanan gıda malzemeleri çocukların poşetlerine eşit şekilde dağıtılıyor. Etkinliğe katılan vatandaşlar için de hazırlanan poşetler veriliyor.

Toplanan malzemeler dağıtıldıktan sonra da her sene bütün vatandaşlar toplu fotoğraf çekilip evlerine gidiyor.

Kurşunlu Belediye Başkanı Şakir Kaymak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzyıllardır devam eden adetlerini bugün de yaşatmaya devam ettirdiklerini söyledi.

Asırlardır hiç ara vermeden bu kültürün yaşatıldığını aktaran Kaymak, "Üç ayların başlangıcı olan ve ilk cuma gecesi olan Regaip Kandilinde atalarımız çocuklarımıza üç ayların başlangıcını ve Regaip Kandilinin başlangıcını hatırlatmak üzere bir hediyeleşme, çocukları sevindirme ve onlara bir hediye verme üzerine bir adetimiz var. Bizler bu adetimizi yaşatmanın mutluluğu içerisindeyiz." dedi.

Çocukların dağıtılan şeker ve çikolatalar ile mutlu olduklarını ifade eden Kaymak, eski zamanlarda da şeker yerine yöresel ürünlerin dağıtıldığını, bu kültürü gelecek nesillere aktarmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Mahalle sakinlerinden 84 yaşındaki Sinan Dereli de çocukluğundan beri bu kültürün ilçede devam ettiğini söyledi.

Her Regaip Kandili'nde vatandaşların gönderdiği şeylerin çocuklara dağıtıldığını anlatan Dereli, "Eskiden çocuk çoktu, şimdi çocuklar daha az. Bu üç ayların başlangıcı olması nedeniyle bir uyarıdır. Bu her sene böyle devam eder." dedi.

Ailesiyle birlikte yaşatılan etkinliğe katılmak için Ankara'dan gelen Kayra Çalıkuşu da, hediyeleşme törenine katılmak için her yıl ilçeye geldiklerini kaydetti.