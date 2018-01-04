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Çankırı'da özel güvenlik eğitimi

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Emniyet Müdürlüğü'nce il genelindeki güvenlik görevlilerine eğitim verildi.İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatları doğrultusunda Emniyet...

04 Ocak 2018 Perşembe 18:50
Çankırı'da özel güvenlik eğitimi
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ÇANKIRI (AA) - Çankırı Emniyet Müdürlüğü'nce il genelindeki güvenlik görevlilerine eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatları doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nca özel güvenlik görevlilerine yönelik eğitim verilmesinin planlandığı belirtildi.

Belirlenen plan doğrultusunda Çankırı'daki özel güvenlik görevlilerine eğitim verildiği kaydedilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"İl Emniyet Müdürlüğümüzce planlanan eğitim çerçevesinde Polis Başmüfettişleri Mehmet Esin ve Mahmut Kapusuz tarafından Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü Rektörlük Konferans Salonunda ilimizde çeşitli kurum kuruluşlarda görev yapan 305 özel güvenlik görevlisine hazırlanan plan doğrultusunda eğitim verilmiş ayrıca eğitim görmeyen diğer özel güvenlik görevlilerine de eğitim verilmeye devam edilecektir."

Anahtar Kelimeler:
çankırıİl Emniyet MüdürlüğüKaratekin ÜniversitesiÖzel Güvenlik Eğitim
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