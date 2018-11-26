Çankırı'da öğretmenler ve öğrenciler spor şenliğinde buluştu

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Orta ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler ve öğrenciler arasında spor şenliği düzenlendi.

Spor Genel Müdürlüğünün "Koşabiliyorken Koş" Projesi kapsamında 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilçede görev yapan öğretmenler ve öğrenciler arasında birlik ve beraberlik duygusunu kazandırma ve spor alışkanlığı kazanılması için spor şenliği gerçekleştirildi.

Üç gün süren şenlikte, öğretmenler ve öğrenciler voleybol, atletizm ve futbol müsabakalarında kıyasıya mücadele etti. İlçe Kaymakamı İlhan Kayatürk'ün de katıldığı müsabakalarda katılımcılara ödülleri verildi.

Orta Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ahmet Çınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede sporun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Her yaştan vatandaşın sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlamaya çalıştıklarını belirten Çınar, "Koşabiliyorken Koş Projesi kapsamında Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle yaptığımız organizasyon ile 'Öğretmenler öğrencileriyle sahalarda buluşuyor' spor şenlikleri oldukça heyecanlı ve amacına uygun geçti. Katılımcılara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.



