Çankırı'da muhtarlık seçimleri

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Kurşunlu ilçesi Bereket köyünde 31 Mart'ta iptal edilen muhtarlık seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı.
Seçime yine tek aday giren Ruha Akdemir, 32 oy aldı.
ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Kurşunlu ilçesi Bereket köyünde 31 Mart'ta iptal edilen muhtarlık seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı.Bereket köyünde 31 Mart Yerel Seçimleri'nde tek aday olarak seçimlere giren Ruhi Akdemir,...
ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Kurşunlu ilçesi Bereket köyünde 31 Mart'ta iptal edilen muhtarlık seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı.
Seçime yine tek aday giren Ruha Akdemir, 32 oy aldı.