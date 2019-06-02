Çankırı'da muhtarlık seçimleri

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Kurşunlu ilçesi Bereket köyünde 31 Mart'ta iptal edilen muhtarlık seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı.

Bereket köyünde 31 Mart Yerel Seçimleri'nde tek aday olarak seçimlere giren Ruhi Akdemir, seçmenin tüm oyunu almasına rağmen muhtar ile aza isimlerinin farklı kağıtlara yazmasından dolayı Kurşunlu İlçe Seçim Kurulunca iptal edilen seçim jandarmanın güvenlik önlemleri altında yenilendi.

Seçime yine tek aday giren Ruha Akdemir, 32 oy aldı.