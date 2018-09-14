Çankırı'da muhtarlar toplantısı yapıldı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Eldivan ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Hamdi Bilge Aktaş, ilçelerin daha iyi hizmet alabilmesi için gerçekleştirilen muhtar toplantılarında ilçe ve köylerin sorunlarını bizzat muhtarlardan dinleyerek çözüm yolları aradıklarını ifade etti.

Vali Aktaş'ın konuşmasının ardından kurum müdürleri muhtarlara sunum gerçekleştirdi.

Muhtarların soru ve taleplerinin dinlenmesinin ardından toplantı sona erdi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, Eldivan Kaymakamı Musa Göktaş, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek, İl Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker, Eldivan Belediye Başkanı Nusrettin Gökçer, daire amirleri ve muhtarlar katıldı.