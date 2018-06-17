Çankırı'da kayıp kişi arazide ölü bulundu

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde, kayıp olarak aranan kişi boş arazide ölü bulundu.
Ramazan Bayramı için Ankara'dan Ilgaz'ın Bükcük köyüne gelen Salim Ejderoğlu (53), dün akşam saatlerinde arazide dolaşmak üzere evden ayrıldıktan sonra dönmedi.
Bunun üzerine ailesi Ejderoğlu için jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan arama çalışmaları sonucunda köye yakın arazide sabah saatlerinde Ejderoğlu'nun cesedine ulaşıldı.
Ejderoğlu'nun cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Ilgaz Devlet Hastanesine gönderildi.