Çankırı'da kayıp kişi arazide ölü bulundu

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde, kayıp olarak aranan kişi boş arazide ölü bulundu.Ramazan Bayramı için Ankara'dan Ilgaz'ın Bükcük köyüne gelen Salim Ejderoğlu (53), dün akşam saatlerinde arazide dolaşmak üzere...