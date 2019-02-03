Çankırı'da kar üzerinde piknik keyfi

ÇANKIRI (AA) - Ilgaz Dağı'ndaki Kadınçayırı Tabiat Parkı, hafta sonunda çok sayıda vatandaşı ağırladı.

Türkiye'nin önde gelen kış turizmi merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki tabiat parkına gelenler, kar üzerinde mangal yaparken çocuklar da kar topu oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Ankara'dan ailesiyle piknik yapmak için Kadınçayırı Tabiat Parkı'na gelen Fikret Akbaş, kar üzerinde piknik yapmanın ayrı bir keyfi olduğunu söyledi.

Hem doğal güzelliği hem de verilen hizmetten memnun kaldıklarını belirten Akbaş, "Burası çok güzel bir yer, gerçekten çok memnun kaldık. Hem hizmet hem de doğal güzelliğinden dolayı burayı tercih ediyoruz. Buraya daha önce bahar zamanı gelmiştim. Kar üzerinde piknik yapmak da çok güzel oluyor." dedi.

Torunlarıyla hem mangal yaptıklarını hem de kartopu oynadıklarını anlatan Akbaş, çok güzel bir gün geçirdiklerini ifade etti.

Ailesiyle pikniğe gelen Recep Demirel de kışın mangalın daha güzel olduğunu kaydetti.

Her mevsimin kendine göre güzelliği olduğunu vurgulayan Demirel, "Ankara'dan buraya yaklaşık iki saatte gelinebiliyor. Buranın doğası çok güzel. Çocuklarımla karın üzerinde, çamların arasında gayet güzel vakit geçiriyoruz." diye konuştu.