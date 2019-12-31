Son Dakika
Çankırı'da kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı
Genel 31.12.2019, 16:03
ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da izinsiz kazı yaptığı belirlenen 7 kişi yakalandı.
Orta ilçesine bağlı Özlü köyünde yaşayan M.A. isimli şahsa ait bir müştemilatta izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.
Ekiplerce düzenlenen operasyoda, M.A, R.T, A.B, E.C, R.A, V.U. ve isimli şüpheliler suçüstü yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
3°
kapalı
Namaz Vakti 01 Ocak 2020
|İmsak
|06:23
|Güneş
|07:52
|Öğle
|12:49
|İkindi
|15:15
|Akşam
|17:36
|Yatsı
|18:59