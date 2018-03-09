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Çankırı'da kaçak kazı operasyonu

- Yapraklı ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı

09 Mart 2018 Cuma 16:13
Çankırı'da kaçak kazı operasyonu
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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice köyünde birinci derece sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, O.Y, M.M, R.D. ve F.K'yi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada, tarihi değeri bulunduğu belirlenen gözyaşı şişesi ve midye figürlü taş ile kazı yaparken kullanılan çeşitli eşyalar bulundu.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.




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çankırıKaçak KazıSİT AlanıYapraklı IlçesiYenice Köyü
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