Çankırı'da kaçak kazı operasyonu

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice köyünde birinci derece sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, O.Y, M.M, R.D. ve F.K'yi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada, tarihi değeri bulunduğu belirlenen gözyaşı şişesi ve midye figürlü taş ile kazı yaparken kullanılan çeşitli eşyalar bulundu.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.











