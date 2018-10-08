Çankırı'da jandarmadan havadan trafik denetimi

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığının trafik kazalarını önlemeyi amaçlayan 100 günlük eylem planı kapsamında helikopterle trafik denetimlerine başladı.

Jandarma birimlerinin trafik denetlemelerinde etkinliğin artırılması amacıyla il genelindeki uygulamaları sürerken trafiğin yoğun olduğu D-100 karayolunda helikopterle denetim gerçekleştirildi.

Kural ihlali yapan araçları havadan tespit eden ekipler, bu araçları uygulama noktalarına bildirdi.

Kontrol noktasındaki güvenlik güçleri de hem helikopterdeki ekipler tarafından hem de drone yardımıyla kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uyguladı.

Havadan yapılan tespitlerde 14 araca kural ihlalinden 6 bin 854 lira ceza uygulanırken 3 araç trafikten men edildi. Uygulamada 163 araç ile 154 kişinin sorgusu yapıldı.

İstanbul'dan Amasya'ya yolculuk yapan Çağdaş Şahinkaya, uygulamalardan memnun olduklarını belirterek, "Olayların olmamasını, güvenlik güçlerimizin denetimlerinin devamını istiyoruz. İnsanların güvenli şekilde yaşamasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Sürücü Suat Aslan da denetimlerden memnuniyet duyduklarını dile getirerek, güvenlikleri için yapılan hizmetlerden dolayı yetkililere teşekkür etti.