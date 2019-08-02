Çankırı'da hukuk fakültesi açılacak

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Karatekin Üniversitesinde (ÇAKÜ) Hukuk Fakültesi açılacak.

ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, yaptığı açıklamada, üniversitenin 2019-2020 akademik yılına 40'a yakın yeni bölümle girmeye hazırlandığını belirtti.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ÇAKÜ'nün Hukuk Fakültesi'ne kavuştuğunu ifade eden Prof. Dr. Ayrancı, "Çankırı Karatekin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2 Ağustos 2019 Cuma günü saat 00.00’da kuruldu. Büyük bir sevinç ve kıvanç duygusu yaşıyorum." dedi.

Ayrancı, bu noktaya gelmelerinde kendilerine destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, eski Başbakan ve TBMM Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a ve YÖK Genel Kurulu üyelerine teşekkür ederek "Sonu gelmez şükranlarımı arz ediyorum. Allah mahcup etmesin. Fakülte, devlete ve millete hayırlı hukukçu nesiller yetiştirsin." ifadelerini kullandı.