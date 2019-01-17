Çankırı'da hırsızlık operasyonu

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dört ayrı otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırma sonucunda şüphelilerin T.D. ve Ö.Y. oldukları tespit edildi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda T.D, ikametinde yakalandı. Ö.Y ise başka bir kişiye ait evde gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada hırsızlık sonucu elde edilen iki oto teybi, oto amfisi ve 5 hoparlör bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından T.D. serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Ö.Y. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



