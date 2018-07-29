Çankırı'da hafif ticari aracın polislere çarpması

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Çankırı'da, hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru için taziye mesajı yayımladı.

Aktaş, mesajında, dün Kenbağ mevkisinde trafik kazası meydana geldiğini hatırlattı.

Kaza sonucu polis memuru Harun Şahin'in vefat etmesinin, aynı yerde görev yapan polis memuru Mehmet Akif Yıldırım'ın da ağır yaralanmasının üzüntüsünü yaşadığını aktaran Aktaş, "Şehidimiz polis memuru Harun Şahin'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim. Yaralı polis memurumuz Mehmet Akif Yıldırım'a da acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.

Kenti ziyaret edecek olan TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın kullanacağı güzergahta yol güvenliği için görevlendirilen ve Çankırı-Kastamonu Karayolu Kenbağ mevkisinde bekleyen Kırıkkale Emniyet Müdürlüğünde görevli polislerinden Harun Şahin (20) ile Mehmet Akif Yıldırım'a (27), kontrolden çıkan Satılmış A. (53) idaresindeki 18 KZ 841 plakalı hafif ticari araç çarpmış, kazada polis memuru Şahin şehit olmuş, Yıldırım yaralanmıştı. Gözaltına alınan sürücü ise tutuklanmıştı.

