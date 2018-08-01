Çankırı'da gölette kaybolan kişinin cesedi bulundu

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Korgun ilçesinde girdiği gölette kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Merzi Göleti'ne dün akşam serinlemek için giren Şahin Kaçmaz (49), bir süre sonra gözden kayboldu.

Gölet kenarında bekleyen arkadaşı ile çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Jandarma ve AFAD ekiplerince yapılan arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi. Sabah saatlerinde yeniden başlayan arama çalışmalarına, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polis ekipleri de katıldı.

Dalgıç polis ekiplerince yaklaşık 3 saat süren arama çalışmasının ardından Kaçmaz'ın cesedine ulaşıldı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kaçmaz'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp morguna gönderildi.



