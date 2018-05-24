Çankırı'da FETÖ/PDY operasyonu

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "mahrem imam" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanalı tutuklandı.
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün Çankırı'daki askeri yapılanmasından sorumlu mahrem imamlardan biri olduğu iddia edilen İsa Demirel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda İskenderun'da yakalanan İsa Demirel, Çankırı'ya getirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkardığı mahkemece tutuklandı.