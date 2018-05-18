Çankırı'da FETÖ/PDY davası

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan, meslekten ihraç edilmiş öğretmenin yargılanmasına başlandı.

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu bulunan sanık Sinan Koyuncu ile avukatı katıldı.

Koyuncu, savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

15 Temmuz darbe girişimini ve yapan hainleri kınadığı belirten Koyuncu, "Darbeden aylar sonra görevimden ihraç edildim. Terör örgütüne üye olma iddiası bana çok ağır geliyor." dedi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasını da kabul etmeyen Koyuncu, "Ben kesinlikle ByLock indirmedim ve kullanmadım. Gelen belgelerde de hiçbir içerik görünmüyor. Bank Asya'daki hesabımı da faizsiz bankacılık olduğu için açtırmıştım ancak hiç kullanmadım." iddiasında bulundu.

Örgüt üyesi olmadığını öne süren Koyuncu, tahliyesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasından sanık Sinan Koyuncu'nun "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme başkanı, sanığa mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.