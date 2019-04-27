ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da "eski ramazan" temalı eğlence programı düzenlendi.

Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi tarafından eskiden ramazan aylarında düzenlenen geleneksel halk oyunları programı organize edildi.

Çeşitli gösteriler yapılan programda "Aşık ile Maşuk", "Muhteşem Süleyman Kızıl Elma'ya ulaştı", "Akkız Hastalara Şifa Dertlilere Deva Oluyor" gibi geleneksel oyunlar sergilendi.

Programa Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



