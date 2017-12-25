Çankırı'da erkek cesedi bulundu

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Orta ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, Kanlıca Mahallesi kum ocağı civarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen polis ve 112...