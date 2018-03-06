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Çankırı'da DEAŞ davası

- Terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla tutuklu bulunan 3 sanık tahliye edildi

06 Mart 2018 Salı 18:28
Çankırı'da DEAŞ davası
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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla tutuklanan 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, terör örgütü üyesi olmakla suçlanan Irak uyruklu tutuklu sanıklar Ahmed Sami Hamed Al-Aanize, Abdulsattar Raheem Shetran, Salah Hamd Avvad Al Kubeysi ve avukatları katıldı.

Sanıklardan Abdulsattar Raheem Shetran, tercüman aracılığıyla yaptığı savunmasında terör örgütü üyesi olmadığını iddia etti.

Terör örgütüyle bağlantısı olduğunu gösteren bir fotoğrafının bulunduğunun belirtilmesi üzerine Shetra, "DEAŞ Irak'a girdiğinde ben Amman'daydım. Bana gösterilen fotoğraf nereden bulundu bilmiyorum ama fotoğraftaki benim ikizim, ben değilim. Ben Amman'dayken kardeşim örgüte katılmış ve örgüt saflarında savaşırken ölmüş. Benim terör örgütüyle bir bağlantım yok." dedi.

Kubeysi ise kendisinin Irak'ta iken polis olduğunu 2015 yılında DEAŞ zulmünden kaçıp Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Irak hükümeti tarafından DEAŞ ile savaşmaları için görevlendirildiklerini öne süren Kubeysi, "Biz DEAŞ ile savaşmayıp kaçtık. DEAŞ bizim mıntıkaya girdiğinde biz yaklaşık 1 sene evden çıkamadık." diye konuştu.

Diğer sanığı ve avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların tahliyesine karar verdi ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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