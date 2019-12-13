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Çankırı'da, Çin'in Doğu Türkistan politikalarına protesto

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da Kardeş Sivil Toplum Kuruluşu Platformu, Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarını protesto etti.Büyük Cami'de sabah namazını kılan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, namazın ardından...

Genel 13.12.2019, 09:51
Çankırı'da, Çin'in Doğu Türkistan politikalarına protesto
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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da Kardeş Sivil Toplum Kuruluşu Platformu, Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarını protesto etti.

Büyük Cami'de sabah namazını kılan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, namazın ardından cami önünde bir araya geldi.

Grup adına açıklamayı okuyan Hasan Kale, Doğu Türkistanlı kardeşlerinin yanında olduklarını göstermek için bir araya geldiklerini söyledi.

Doğu Türkistan'ın 70 yıldır Çin işgali altındaki bir İslam yurdu olduğunu belirten Kale, "İşgalle başlayan zulüm ve işkenceler sürekli yeni bir boyut kazanarak devam etmektedir. Doğu Türkistan tıpkı Filistin, Arakan, Keşmir gibi hiçbir zaman zulmün eksik olmadığı bir İslam coğrafyasıdır." dedi.

Doğu Türkistanlı Müslümanların İslami kimliklerinin yok edilmek istendiğini anlatan Kale, "Bugün Doğu Türkistan'da Müslümanlar zaten işgal altındaki yurtlarında tam bir esarete mahkum edilmek istenmektedir. En ufak bir direnişin, Müslümanca yaşama çabasının karşılığı şiddet, işkence ve ölümdür." değerlendirmesinde bulundu.

Kale, Çin'in uyguladığı yasaklar ve ağır cezalar sonucu Doğu Türkistan'ın dünyanın en büyük açık hava cezaevine dönüştüğünü söyleyerek, "Çin zindanlarında 350 bin Müslümanın bulunduğu tahmin ediliyor. Yalnızca Müslüman oldukları için hapse atılan Uygurlu kardeşlerimiz kötü şartlar ve çeşitli işkenceler altındadır. Hapse atılan Uygurlulardan sağlıklı bir haber dahi alabilmek imkansız hale gelmiştir." diye konuştu.

Açıklamanın ardından dua edildi, katılımcılara çorba ikramında bulunuldu.



#çankırı #Çin #Doğu Türkistan #Sivil toplum kuruluşu #Türkistan
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