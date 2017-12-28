Çankırı'da

ÇANKIRI (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddiasıyla FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve aralarında İl Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker'in de bulunduğu 11 kişi, iradesi dışında "ByLock" programına erişim sağladığının belirtilmesi üzerine tahliye edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen ve liste çerçevesinde re'sen yapılan duruşma sonucunda 11 kişinin tahliyesine karar verildi.

Tahliye edilen İl Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker, cezaevi çıkışında yaptığı açıklamada, 73 gün sonunda özgürlüğüne kavuştuğunu söyledi.

Tutukluluk süresince yanında olan herkese teşekkür eden Şeker, "İnanılır, güvenilir olmak çok güzel bir duygu, bana bunu yaşattınız. Ama hepiniz biliyorsunuz ki insanız. Rabbim bizi dünyaya gönderirken sadece iman ve amel noktasında serbest bırakmıştır, gerisi kader çizgisidir. Rabbim böyle bir kader tayin etmiş, cezaevinde de soluyacak havamız, yiyecek ekmeğimiz varmış. Bir şekilde buraya geldik." dedi.

Kendilerine yüklenen yaftanın çok ağır olduğunu ifade eden Şeker, şunları söyledi:

"Kaldırılacak gibi değildi ama elhamdülillah biz hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inandığımız için ona dayandık. Bu sarsılmaz inançla buna dayandık dik durduk. Hiçbir gerçek gizli kalmamıştır bu zamana kadar bundan sonrada kalmayacaktır.

Bundan sonra inşallah Allah herkesi böyle ithamlardan, böyle yaftalardan muhafaza eylesin. Bundan sonra çalışmalarımıza siyasi faaliyetlerimize İnşallah devam edeceğiz. Benim ve benim gibilerin böyle ithamlarla suçlanması FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak içindi. Biz bunu başında da söyledik."



