Çankırı'da biçerdöver denetimleri

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da çeltik hasadının başlaması nedeniyle dane kaybını en aza indirmek için biçerdöver denetimleri hız kazandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Çakır, yaptığı yazılı açıklamada, kontrollerin ekiplerce aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Kontrollerde dane kaybına neden olan biçerdöver operatörlerine gerekli cezai işleminin uygulandığını belirten Çakır, "Belgesiz biçerdöver kullanan operatör ve biçerdöver sahipleri ile biçerdöverinde yangın söndürücü bulundurmayan biçerdöver sahiplerine Kabahatler Kanununun 40'ıncı maddesine göre cezai işlem uygulanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Milli servetin heba olmaması için çalıştıklarını aktaran Çakır, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Milli servetimizin heba olmaması için hem üreticilerimizin hem biçerdöver operatörlerinin hem de kontrol ekiplerimizin özverili hareket etmesi gerekmektedir. Hasat dönemi öncesinde bütün köy muhtarlıklarına valilik genelgesi, afiş, çiftçi mektubu ve sözleşme örneği gönderilerek ihbar edebilecekleri telefon numaraları bildirilmiştir. Çiftçilerimizden, kurallara uymayan ve dane kaybına neden olan biçerdöver sahibi ve operatörlerini, en yakın İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirilmesi suretiyle katkı sağlamaları beklenmektedir."