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Çankırı'da asayiş

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da polis ekiplerince incelenen araçlarda trafik kurallarını ihlal eden sürücülere 15 bin 152 lira ceza kesildi.Çankırı Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliğince kasım ayı içinde kent genelinde...

Genel 03.12.2019, 15:36
Çankırı'da asayiş
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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da polis ekiplerince incelenen araçlarda trafik kurallarını ihlal eden sürücülere 15 bin 152 lira ceza kesildi.

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliğince kasım ayı içinde kent genelinde yapılan uygulamalarda 2 bin 53 şahıs ve 1414 araç incelendi.

Ekiplerce incelenen araçlarda 1 tabanca, 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, kasatura ve çok sayıda tabanca ve av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Trafik kurallarını ihlal eden 6 motosiklet ve 1 otomobil sürücüsüne toplam 15 bin 152 lira para cezası uygulandı.


#Asayiş #çankırı #Çankırı Emniyet Müdürlüğü
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