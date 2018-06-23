Çankırı'da AK Partililer

ÇANKIRI (AA) - AK Parti Çankırı İl Başkanlığı kentte Türkiye'deki en yüksek oy oranını yakalamak için "Şampiyonluk Yürüyüşü" düzenlendi.

Belediye Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla tekbir getirerek "Şampiyon Çankırı" sloganlarıyla yürüdü.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüş, Belediye Meydanı'ndan başlayarak Ahmet Talat Onay Bulvarı ve Atatürk Bulvarı üzerinden tekrar Belediye Meydanı'na gelinmesiyle sona erdi.

AK Parti İl Başkanı Celal Kaman, burada yaptığı konuşmada daha önceki seçimlerde olduğu gibi yarınki seçimden de alınlarının akıyla çıkacaklarını kaydetti.

Birlik ve beraberlik içerisinde Çankırı'ya Türk siyasi tarihine altın harflerle yazdıracaklarına inandıklarını ifade eden Kaman, şunları kaydetti:

"Bütün teşkilatımız ile 12 ilçemiz ile 376 köyümüzü adım adım, kapı kapı dolaşarak davamızı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı bir kez daha anlatarak bu seçimin önemini bir kez daha vurgulayarak geçirdiğimiz seçim çalışmalarımızın bugün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın bu çalışmalarımızın karşılığını sizlerin desteği ile büyük bir onurla alacağımızı biliyor olmanın gururunu yaşıyorum."

Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz da Allah'ın secdeye gidilen zaferler nasip etmesi temennisinde bulundu.

24 Haziran seçimlerinde de yine AK Parti diyeceklerini belirten Boz, "Edirne'den Ardahan'a, Çankırı'ya kadar akın akın geliyoruz. Yeniden AK Parti diyoruz. Durmak yok yola devam Çankırı. Kazamız mübarek olsun." dedi.

Yürüyüşe, AK Parti Çankırı milletvekili adayları Muhammet Emin Akbaşoğlu, Salim Çivitçioğlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Potukoğlu ile vatandaşlar katıldı.

