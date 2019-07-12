Çankırı'da afetzede köylülerin tapu sevinci

ÇANKIRI (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İl Müdürlüğünce Sarıkaya ve Ovacık köylerinde yapımı tamamlanan afet konutlarının tapuları hak sahiplerine verildi.

Yapraklı ilçesine bağlı Sarıkaya ve Ovacık köylerinde meydana gelen yangın ve heyelan sebebiyle evlerini kaybeden köylüler için AFAD İl Müdürlüğünce yapılan afet konutları tamamlandı.

Tapularını Vali Hamdi Bilge Aktaş'ın elinden alan köylüler, büyük mutluluk yaşadı.

Vali Aktaş, burada yaptığı konuşmada, güzel bir çalışma yapıldığını söyledi.

Vatandaşlara yapılan konutların hayırlı olması temennisinde bulunan Aktaş, "Devletimizin katkısı çok büyük, devlet millet el ele verilerek güzel bir eser meydana gelmiş. Güle güle oturunuz. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Tapu dağıtımı sonrasında Vali Aktaş, Yapraklı Belediye Başkanı Ömer Güngör’ü ziyaret ederek, ilçenin genel durumu hakkında bilgi aldı.



