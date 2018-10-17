ÇANKIRI (AA) - Kurtuluş Savaşı'nda silahların cepheye ulaştırıldığı yolun canlandırılması amacıyla Çankırı'da düzenlenen "İstiklal Yolu Yürüyüşü"nün bu yıl 9'ncusu yapılacak.

Kurtuluş Savaşı'nda cepheye silah ve erzak taşınan İstiklal Yolu'nun, Çankırı ili sınırlarında kalan bölümünde gerçekleştirilecek yürüyüş, 20-21 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneği Başkanı İsmail Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli mücadele yıllarında Karadeniz'den Ankara'ya yapılan cephane sevkiyatındaki kahramanların anısına İstiklal Yolu Yürüyüşü yaptıklarını söyledi.

Türk milletinin milli mücadeleyi iki orduyla yaptığını belirten Çam, "Birinci ordu cephede savaşan görünen orduydu. İkinci ordu ise cephe gerisindeki karınca ordusuydu. Karınca ordusunun çoğunluğunu ise kadınlar oluşturuyordu. Ayrıca askere gidemeyecek yaştaki çocuklar ve yaşlılar bulunuyordu." dedi.

Milli mücadeleye gereken silahların çoğunun Karadeniz'den Ankara'ya ulaştırıldığını aktaran Çam, şöyle konuştu:

"Karadeniz'den, İnebolu, Kastamonu, Ilgaz, Çankırı, Kalecik, Ankara hattı milli mücadelenin ana yolu, İstiklal Yolu olmuştur. 344 kilometre uzunluktaki bu yolda ordunun ihtiyacı olan cephane sevkiyatı karınca ordusu tarafından yapılmıştı. Karınca ordusu bu sevkiyatı üç yıl dört mevsim yerine getirdi ve cephede savaşan orduyu bir an bile eli boş çaresiz bırakmadı. Günümüzde biz torunlar olarak karınca ordusunun bu destansı mücadelesini anmak ve onlara teşekkür etmek için senede bir kere de olsa ilimizde İstiklal Yolu yürüyüşü yapıyoruz ve bunu geleneksel hale getirdik. Tüm vatandaşlarımızı bu milli yürüyüşe davet ediyoruz."