ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da 36 düzensiz göçmen yakalandı, taşıdıkları çantalarda 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Otogar yakınlarında çok sayıda yabancı uyruklunun bulunduğu ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'dan gelen bir aracın 36 Afganistan uyrukluyu bu bölgede indirdiğini belirledi.

Belgeleri incelenmek üzere İl Göç İdaresine götürülmek istenen kişilerce taşınan çanta içinde 2 kilogram esrar ele geçirildi.

Yabancı uyruklular, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Otogar polisinin, yakalanan düzensiz göçmenlere ait bir çantanın daha bulunduğunu bildirmesi üzerine yapılan incelemede çantada 2 kilogram esrar daha ele geçirildi.