Çankırı'da 2017 yılında 682 çift evlendi

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Belediyesi, 2017 yılında 682 çifti evlendirdi.

Çankırı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 2017 yılında 682 çiftin nikahının kıyıldığı, bunlardan 118 çiftin nikahını ise Belediye Başkanı İrfan Dinç tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Evlenmek için en çok yaz aylarının tercih edildiği aktarılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"2017 yılında 682 çift evlilik müessesesine dahil olabilmek için Çankırı Belediyesi’ne müracaat etti. Evlilik için başvuruların 36’sını ise yabancı uyruklu vatandaşlar gerçekleştirdi.

2017 yılında da nikâhlanacak çiftler kuralı bozmayarak evlenmek için en çok yaz aylarını tercih etti. 143 çiftin nikah akdi temmuz ayı içerisinde gerçekleşti."