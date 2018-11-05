Çankırı'da 200 ton kaçak kömüre el konuldu

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da 200 ton kaçak kömür ele geçirildi.

Çankırı Belediyesi Zabıta ekiplerinin takibi sonucunda Yapraklı yolu ve Deveyolu bölgelerinde satışa sunulmayı bekleyen yaklaşık 200 ton kömür tespit edildi.

Zabıta ekiplerince düzenlenen baskında ele geçirilen kömürlere el konuldu.

Belediye Başkanı Hüseyin Boz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hava kirliliğini önlemek amacıyla standart dışı olan kömürlerin satışının yasaklandığını söyledi.

Zabıta ekiplerinin takibi sonucu izin verilen nitelikleri taşımayan yaklaşık 200 ton kömürün ele geçirildiğinin altını çizen Boz, "Vatandaşlarımız için sağlıklı, kaliteli ve temiz bir hava platformu oluşturmak ve bunun sürdürülebilirliğini sağlamak için ekiplerimiz ile birlikte gece gündüz gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı davranarak gördükleri aksaklıkları bizlere bildirmelerini önemle rica ediyoruz." diye konuştu.