Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu yatırımları değerlendirdi

ÇANKIRI (AA) - AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, milletvekilliğinin bir yıllık değerlendirmesini yaptı.

Kentteki bir restoranda düzenlenen basın toplantısında konuşan Çivitcioğlu, bir yıl içerisinde eğitimden sağlığa birçok hizmete imza attıklarını söyledi.

Kızılırmak Hamzalı Sulaması ile 95 bin 510 dekar tarım alanının sulamaya açıldığını belirten Çivitcioğlu, şöyle konuştu:

"Kızılırmak Tımarlı Sulaması Projesi ile ilimizde 67 bin 720 dekar zirai alan sulanacak. Koyunbaba Barajı sulamasını ise 2021 yılı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Korgun Yolkaya, Karatekin, Kalfat, Kurşunlu İğdir, Şabanözü Kutluşar’da barajlı gölet çalışmaları devam ediyor. Şehrimize yakışır tam donanımlı modern fiziki ve teknik imkanları yeterli stratejik noktada bölgeye hizmet verecek olan, 400 yatak kapasiteli 80 bin metrekare alana yapılacak yeni devlet hastanemizin yeri belirlendi. 2019 yatırım programına alınmış olan hastanemiz Abdulhalik Renda Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi Ankara yolu bölge trafik yanıdır."

Çivitcioğlu, kente yapılacak yeni yatırımlar hakkında da bilgi verdi.