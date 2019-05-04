Çankırı Karatekin Üniversitesinde mezuniyet töreni

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Karatekin Üniversitesinde (ÇAKÜ) 2018-2019 akademik yılında öğrenim gören 3 bin civarında öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Uluyazı Kampüsü'nde gerçekleştirilen mezuniyet töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, törende yaptığı konuşmada, tüm şehitlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diledi.

Eğitim dönemi boyunca öğrencilerin her zaman yanında olduklarını belirten Ayrancı, "Biz 700 öğretim elemanı ve bin 300 kişi ile hep yanınızdaydık. Bazen fark ettirmeden oradaydık. Bütün istekleri sessizce değerlendirdik." dedi.

Öğrencilerin bilimsel seviyesi yüksek bir okuldan mezun olduklarını ifade eden Ayrancı, şunları söyledi:

"Tıp fakültesi olmayan 124 üniversite arasında 21. akademik seviyede olan bir üniversiteden mezun oluyorsunuz. Erasmus değişim programlarında Türkiye’de beşinciyiz. Öyle ki yurt dışına gönderecek değişim programı öğrencisi bulmakta zorlanıyoruz. TÜBİTAK projelerinde Türkiye'nin en önlerindeyiz. Bu başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Unutmayın, öyle bir yere geldik ki İstanbul'un, Ankara'nın büyük üniversiteleri sizlere gıpta ile bakıyor ve sizleri izliyor."

Karatekin Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Yüksel Kol da gerçekleştirilen hain terör saldırısı sonrasında şehit olan askerlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

ÇAKÜ'nün Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Kol, "Ülkemiz bu yönde sadece kendi vatandaşlarını değil başka ülkelerin vatandaşlarına da katkılar sağlamaktadır. Bu katkı da üniversitemizin de yeri büyüktür." ifadelerini kullandı.

Törenin sonunda öğrenciler, keplerini havaya atıp mutluluklarını aileleriyle paylaştı.